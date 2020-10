Osrednji del 55. Borštnikovega srečanja se zaradi poslabšanja epidemioloških razmer zamika v leto 20 Lokalec.si Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije, sprejetih ukrepov in priporočil Vlade RS ter na predlog kolegija direktorjev slovenskih gledališč so organizatorji Borštnikovega srečanja v soglasju z Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Maribor sprejeli zahtevno odločitev, da ne izvedejo osrednjega dela 55. festivala Borštnikovo srečanje s tekmovalnim programom. Zato letošnjo festivalsko edicijo zaključujejo danes, v petek, 16. […]

Sorodno





Oglasi Omenjeni Maribor

Oglaševanje

SNG Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Zdravko Počivalšek

Simona Kustec Lipicer