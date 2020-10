V prometni nesreči umrl 22-letnik SiOL.net V prometni nesreči, ki se je zgodila v četrtek okoli 20.30 na cesti med Dvorom in Žužemberkom, je umrl 22-letni voznik osebnega vozila. Zaradi izgube oblasti nad vozilom je najprej trčil v brežino, drsel po vozišču in trčil še v tovorno vozilo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

