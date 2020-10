Sindikati predčasno zapustili današnjo sejo ESS Večer Sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so predčasno zapustile današnjo sejo ESS, posvečeno tudi vprašanju vzpostavitve demografskega sklada, so sporočili iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Podrobnosti sindikati ne želijo pojasnjevati pred ponedeljkom, so pa izrazili nezadovoljstvo nad stanjem socialnega dialoga.

