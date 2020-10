Zadeva Libertas: Šviligoj Cernazova in Vidović nista priznala krivde Primorske novice Na koprskem okrožnem sodišču so danes v zadevi Libertas izvedli predobravnavni narok za soobtožena Majo Šviligoj Cernaz in Branka Vidovića, ki pa krivde za očitek o nevestnem delu v službi oz. pomoči pri zlorabi položaja nista priznala. Predobravnavni narok za nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča je preložen na 28. oktober.

