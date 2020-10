UKC Maribor in celjska bolnišnica krčita nenujne storitve in obravnave 24ur.com Celjska bolnišnica zaradi vse večjih potreb po obravnavi bolnikov s covidom-19 s ponedeljkom zmanjšuje program nenujnih zdravstvenih storitev. Obravnavali bodo le bolnike, ki jih bodo osebno povabili na obravnavo. V UKC Maribor pa ustavljajo obravnavo pacientov s stopnjo nujnosti "redno" in "hitro". Pri tem so izjema preventivni pregledi otrok, mladostnikov, nosečnic, presejalni programi za zgodn...

