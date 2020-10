Brat pokojnega zdravnika Kordišu sporoča: Za svoje besede boš odgovarjal 24ur.com "Moj brat Matevž Gorenšek, se je 6. avgusta nenadno zgrudil pred vrati svoje sobe v zasebnem medicinskem centru. Medtem so nadstropje nižje pričeli prihajati pacienti, naročeni na specialistični pregled. Ker ga ni bilo, so ga zaposleni pričeli iskati. Našli so ga ležati nepremičnega na hodniku. Prepozno." Tako svoj zapis, namenjen "nekemu poslancu" začne odvetnik, ki ga je izjava Mihe Kordiša o "...

Sorodno



































Oglasi