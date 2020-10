Luka Božič najhitrejši v kvalifikacijah Tacna RTV Slovenija V Tacnu se je s kvalifikacijami začela tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prišli so le tekmovalci iz 17 držav, tako da so bile kvalifikacije zgolj formalnost, saj so vsi napredovali v polfinale.

