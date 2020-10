Kritičen zapis prve dame na račun nekdanje prijateljice in njene knjige Govori.se Prva dama ZDA Melania Trump je na spletni strani Bele hiše objavila kritičen zapis o svoji nekdanji prijateljici iz New Yorka Stephanie Winston Wolkoff, ki je nedavno nazaj objavila knjigo o njej z naslovom Melania in jaz. Ob tem je bila kritična tudi do medijev, ki objavljajo podrobnosti iz knjige.

Sorodno

































Oglasi Omenjeni Melania Trump

New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek