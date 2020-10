Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana, so ugotavljali, kako prebivalke in prebivalci Slovenije ocenjujejo delovanje in komuniciranje aktualne vlade, pa tudi, kakšno je njihovo zaupanje v sposobnost vlade ob prihajajočih domačih in svetovnih izzivih. Delo vlade kot nezadostno ocenjuje 32 odstotkov vprašanih, še nadaljnjih 16 odstotkov pa le kot zadostno.