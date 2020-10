“Veseli me, da smo v državnem zboru sprejeli peti protikoronski paket! Hvala ministru Janezu Cigler Kralju za trud, ki bo pomagal slovenskemu gospodarstvu, kmetu in slehernemu državljanu. Na žalost v opoziciji vidijo le boj za oblast!,” je preko družabnega omrežja Twitter kritično izpostavil poslanec Andrej Černigoj iz koalicijske stranke NSi. Poslanci iz strank SD, LMŠ, Levica in SAB so namreč gl ...