Prireditelji kolesarske dirke po Italiji so danes pred začetkom 14. etape sporočili, da zadnja testiranja, opravili so jih več kot 500, niso pokazala nobene nove okužbe z novim koronavirusom v karavani tekmovalcev in spremljevalnega osebja. V začetku tedna sta Giro zaradi okužb že zapustili ekipi Michelton Scott in Jumbo Visma.



Več na Ekipa24.si.si