Za zmanjševanje stresa so se v Španiji zatekli k božanju oslov RTV Slovenija Ker so zaradi pandemije novega koronavirusa številni zaposleni v zdravstvu preobremenjeni, so v Španiji našli rešitev. Na jugu države ponujajo terapije z oslički, kjer si lahko zdravstveno osebje za nekaj ur, ob interakciji s kosmatinci, oddahne.

