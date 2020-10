Marjan Šarec je z mesta predsednika vlade odstopil 27. januarja letos, vlado je vodil manj kot leto in pol. Njegovo vodenje je bilo zelo turbulentno, zapuščali so ga sodelavci in minister za ministrom. Nazadnje je odstop napovedal tudi minister za finance Andrej Bertoncelj iz vrst LMŠ. Šarec je nato vrgel v puško v koruzo in priznal, da vodenju vlade ni kos.