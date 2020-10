Odpovedi Slovencev se vrstijo, turizem na Obali rešujejo Avstrijci in Italijani 24ur.com Strožji ukrepi v večjem delu države se poznajo tudi turizmu na Obali. Čeprav hoteli obratujejo in lahko gostje, ki so rezervacije opravili pred petkom, pridejo tudi iz rdečih regij, je osip očiten. V Portorožu se vrstijo odpovedi rezervacij, stanje pa za zdaj rešujejo tujci, predvsem Avstrijci in Italijani.

