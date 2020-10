Z zornega kota Ankare je pravi čas, da še naprej zastavljajo svoje zahtevke v Egejskem in Vzhodnem Sredozemlju. Turčija lahko izkoristi svoj položaj do Evropske unije in ZDA na več konfliktnih območjih, zlasti v Libiji, vzhodnem Sredozemlju in Nagornem Karabahu, piše profesor Michaël Tanchum za grški Kathimerini.