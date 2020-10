Drozg debitiral ob visoki zmagi Olimpije, Jeseničani na Koroškem do tesne prednosti SiOL.net Hokejisti HK SŽ Olimpija so na domačem ledu pred praznimi tribunami – gledalcev zaradi novih ukrepov za zajezitev koronavirusa ne sme biti – pričakovano nadigrali lani najbolj skromno moštvo lige, Steel Wings Linz. Zmaji, za katere je debitiral Jan Drozg, so zmagali z 9:0. Povratno tekmo bodo igrali v četrtek v Linzu. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so "prvi polčas" lova na nove točke na gostovanju pri drugi ekipi Celovca opravili s tesno zmago.

