V Tivoliju brez presenečenja: ACH Volley ustavil Gasparinija in druščino #foto Sportal V vročem obračunu 6. kroga 1. DOL so bili odbojkarji ACH Volley v Tivoliju s 3:1 v nizih boljši od Calcita Volleyja, ki je pred sezono sestavil zelo močno zasedbo. Oranžni zmaji so zdaj sami na vrhu lestvice, na drugo mesto pa se je povzpel Merkur Maribor. Kamničani so padli na tretje mesto.

