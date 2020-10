Vinales v vodstvu pred Quartararojem 24ur.com Ob odsotnosti aktualnega prvaka Marca Marqueza je v vodstvu svetovnega prvenstva razreda motoGP Fabio Quartararo. Francoz je bil zmagovalec kvalifikacij, pa čeprav so ga pestile bolečine zaradi dveh padcev. Mu bo uspelo zmagati? Dogajanje iz Alcaniza spremljajte na Kanalu A in VOYO. Uvodni nedeljski dirki sta v razredu moto3 in moto2 dobila Španec Jaume Masia in Britanec Sam Lowes.

