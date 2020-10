Nakagami na ogrevanju pred Vinalesom in Rinsom, Masia slavil v moto3 24ur.com Dosedanji potek sezone v razredu motoGP ponuja veliko mero izenačenosti. Ob odsotnosti aktualnega prvaka Marca Marqueza je v vodstvu svetovnega prvenstva Fabio Quartararo. Francoz je bil zmagovalec kvalifikacij pred VN Aragonije, pa čeprav so ga pestile bolečine zaradi dveh padcev. Mu bo uspelo zmagati? Dogajanje iz Alcaniza spremljajte na Kanalu A in VOYO, uvodno nedeljsko dirko je v razredu mot...

