Legendarne risanke sedaj s posebnim opozorilom glede sporne vsebine 24ur.com Čeprav so bile nekatere animirane klasike, kot so Dumbo, Peter Pan ter Knjiga o džungli ustvarjene pred več desetletji, so med gledalci priljubljene še danes. Ker vsebujejo določene rasne stereotipe, bodo označene s pripadajočim opozorilom, saj želijo ustvarjalci vsebino ohraniti, obenem pa opozoriti na njeno škodljivost.

