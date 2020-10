Pred začetkom policijske ure so si Parižani in Londončani dali duška, vzdušje kot na silvestrovo in Reporter Za okoli 20 milijonov Francozov, vključno s Parižani, je bil včerajšnji večer prvi, ki so ga morali preživeti pod policijsko uro. Tudi Londončani in številni drugi Britanci morajo od včeraj slediti strožjim pravilom, ki naj bi pomagala zajeziti pandemijo

Sorodno











Oglasi