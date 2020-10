Koeman: V drugem polčasu nas ni bilo na igrišču 24ur.com Real Madrid in Barcelona sta pred El clasicom na Camp Nouu prihodnji teden doživela nepričakovana poraza. Madridčani so doma pokleknili pred Cadizom in doživeli prvi poraz po petnajstih tekmah oziroma od 8. marca letos, Barcelona pa je morala priznati premoč Getafeju. Prvič po letu 2003 se je zgodilo, da sta največja španska rivala izgubila tekmo pred medsebojnim obračunom. V taboru katalonskega ...

