Brežiški župan Ivan Molan in minister za obrambo Matej Tonin sta pred dnevi v viteški dvorani gradu Brežice podpisala dodatek k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. S podpisanim dodatkom bo občina s strani ministrstva za obrambo v letih 2021 in 2022 pridobila sredstva za sofinanciranje investicij in opreme v višini 820.000 evrov, ...