Med najlepšimi in najgostoljubnejšimi kraji ponovno Velenje in Slovenj Gradec RTV Slovenija Turistična zveza Slovenije je razglasila letošnje dobitnike priznanj v akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna. Sodelujoči so tekmovali v osmih različnih sklopih. V kategoriji mest sta že drugič zapovrstjo slavila Velenje in Slovenj Gradec.

Sorodno

Oglasi