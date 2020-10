Sneg, dež in veter poškodovali tisoč kubičnih metrov dreves RTV Slovenija Obilno sneženje z dežjem in vetrom je prejšnji teden poškodovali okoli tisoč kubičnih metrov dreves, od tega tretjino iglavcev. Poškodovane ali podrte smreke pa so potencialno žarišče podlubnikov, opozarja gozdarska stroka.

Sorodno

Oglasi