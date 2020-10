Kako so levičarske vlade denar za zdravstvo ukradle zasebnikom in ga plasirale v javno zdravstvo, kj Demokracija V iztekajočem se tednu je javnost izredno pritegnilo pismo Domna Gorenška, brata pokojnega kirurga Matevža Gorenška, ki je zaradi srčne kapi umrl avgusta letos, star vsega 48 let. Pismo “nekemu poslancu” je bilo objavljeno na spletnem portalu zdravstvo.si, v nekaj dneh ga je prebralo preko 400 tisoč oseb. Zaradi izredne odmevnosti smo ga objavili tudi na našem portalu. ...

Sorodno

Oglasi