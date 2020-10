Ukrajinski spletni zvezdnik, ki ni verjel, da koronavirus obstaja, umrl zaradi covida-19 24ur.com 33-letni ukrajinski spletni zvezdnik in oče treh otrok je bil eden tistih, ki so verjeli da je epidemija izmišljena in da koronavirus ne obstaja. Nato se je okužil tudi sam in po desetih dneh boja s covidom-19 umrl v bolnišnici. Še pred tem pa je svojim sledilcem sporočil, da se je motil in da ne gre za kratkotrajno virozo ter da je bolezen resna.

