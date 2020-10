S črno snovjo nad hišo in avtomobil #foto SiOL.net V noči na soboto so se nepridipravi znesli nad fasado stanovanjske hiše in osebnim avtomobilom v Slovenski Bistrici. Lastnik ima za okoli 25 tisoč evrov škode, so sporočili s PU Maribor.

