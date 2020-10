V živo: oglejte si gol s sredine igrišča v Sežani. V Stožicah bi Srb skorajda zabil nov gol. #video Sportal V prvi nedeljski tekmi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Tabor prišel še do četrte zmage na četrti prvenstveni tekmi te sezone in skočil tik pod vrh. Z 2:0 je premagal Bravo. Danes sta na sporedu še dve tekmi. V derbiju kroga se v Stožicah pravkar merita Olimpija in branilec naslova Celje. V zadnjem dejanju kroga bo vodilna Mura pričakala Aluminij.V sobotnih tekmah smo videli zmagi Maribora ...

