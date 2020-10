Napoli pokvaril povratek Iličića, milanski derbi vodilnemu Milanu, Sassuolo niza zmage SiOL.net Na nedeljski tekmi 4. kroga serie A je Cagliari Valterja Birse, ki ga ni bilo v postavi, pri Torinu prišel do tesne zmage, Jasmin Kurtić s Parmo pravkar gostuje pri Udineseju. Sassuolo je nanizal tretjo zmago in je po štirih tekmah še neporažen. Za vodilnim Milanom, ki mu je v soboto pripadel milanski derbi, zaostaja dve točki. V soboto je prvič po 11. juliju, po točno 98 dneh in kalvariji v zasebnem življenju, ki jo je preživljal, spet zaigral slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić. Z Atalanto je pri Napoliju izgubil z 1:4.

