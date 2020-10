"To bi lahko primerjal z erupcijo enotnosti konec osemdesetih let, ki jo je sprožil občutek ogroženosti pred večinskim narodom v tedanji državi, čeprav je bilo potencialnih razlogov, ki bi lahko pripeljali do strnitve državljanov Slovenije, veliko in so bili zgodovinsko starejši. Potrebna je bila kaplja čez rob, da je prišlo do množičnih zborovanj na Kongresnem trgu.