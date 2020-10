"V Nadškofiji Ljubljana smo s presenečenjem spremljali izjavo gospoda Marjana Podobnika za Nova24TV (16. oktobra 2020), v kateri diskvalifikacira in brez tehtnih razlogov žali njenega ekonoma. V Nadškofiji Ljubljana ekonomu Blažu Gregorcu zaupamo in ga odločno podpiramo. Nespodobne in popolnoma neresnične navedbe služijo zgolj njegovi diskreditaciji.