Rays in Dodgers finalisti MLB Dnevnik Ekipi Tampa Bay Rays in Los Angeles Dodgers bosta igrali v finalu severnoameriške baseballske lige MLB. Rays so se v tako imenovani World Series prebili, potem ko so na odločilni sedmi tekmi s 4:3 premagali Houston Astros, Dodgers pa Atlanto Braves,...

