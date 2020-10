Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs do obeh naslovov v dvojcih Lokalec.si Bled je gostil še drugi dan državnega prvenstva v veslanju. Izkazala sta se Mariborčana Jaka čas in Nik Krebs, ki sta se veselila tesnih zmag v dvojcu in dvojnem dvojcu, obakrat pa sta tesno ugnala posadki Bleda. V obračunu dvojcev brez krmarja sta Mariborčana za sekundo ugnala Alekseja Tratnika in Isaka Žveglja. Očitno pa sta […]

