Uspešno okrevanje kitajskega gospodarstva 24ur.com V prvih treh mesecih letošnjega leta, ko so se zaprli tovarne in proizvodni obrati po vsej državi, se je kitajsko gospodarstvo zmanjšalo za 6,8 odstotka. To je bilo prvo krčenje kitajskega gospodarstva, odkar so leta 1992 začeli beležiti četrtletne podatke. Najnovejši podatki pa kažejo, da kitajsko gospodarstvo uspešno okreva po pandemiji covida-19.

