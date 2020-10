Na protivladnih protestih proti neenakosti v Čilu poškodovani cerkvi RTV Slovenija V Čilu so v nedeljo potekali protesti proti neenakosti, ki so jih spremljali nasilje, plenjenje in vandalizem. Med protesti sta bili v glavnem mestu Santiago zažgani znani cerkvi v mestu, ena naj bi bila praktično uničena.

