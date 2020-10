Društvo novinarjev Slovenije se je odzvalo na napad Zlatana Čordića na snemalca Nove24TV. Namesto, da bi ostro obsodili napad, kot to po navadi počnejo, ko v bran jemljejo kolege iz osrednjih medijev, so napisali sestavek, v katerem niso neposredno obsodili napada, obenem pa so med vrsticami podali svoje mnenje, zakaj je do tega prišlo in celo, da smo si to zaslužili – ker hujskamo. ...