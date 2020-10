Janša: Denar za okrevanje čimprej v zdravstvo in infrastrukturo Primorske novice Namen razporeditve evropskih in domačih sredstev, ki jih bo država imela na razpolago, je po besedah premierja Janeza Janše ta, da s hitrimi investicijami v sektorje, ki so ključni za okrevanje, zagotovimo dodaten kapital za zdravstveni sistem in infrastrukturo. “Znatno bomo povečali zmogljivosti v zdravstvenem sistemu,” je napovedal.

