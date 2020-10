Sindikati zahtevajo spoštovanje socialnega dialoga Dnevnik Sindikalne centrale, ki so v petek protestno zapustile sejo ESS, so danes opozorile na drastično poslabšanje ravni socialnega dialoga in kršenje pravil ESS. Nezadovoljni so zlasti s tem, s tem, da je vlada potrdila peti protikoronski paket, ne da...

