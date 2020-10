Nasprotniki gradnje stolpa v Rogaški Slatini vložili zahtevo za referendum 24ur.com Pobudniki so na občino Rogaška Slatina vložili zahtevo za razpis referenduma o gradnji stolpa Kristal. Priložili so tudi 542 podpisov občanov, ki podpirajo referendum. Če župan zdraviliškega mesta v gradnji stolpa vidi novo turistično atrakcijo, pa njegovi nasprotniki ocenjujejo, da gre za nepotreben in predvsem (pre)drag projekt.

