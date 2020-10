Trgovci bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona o trgovini SiOL.net V Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) so se odločili, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanje novele zakona o trgovini, je STA danes povedala predsednica zbornice Mariča Lah. Novela, ki bo začela veljati v soboto, je, z nekaj izjemami, prepovedala obratovanje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh.

Sorodno







































































































Oglasi Omenjeni Levica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Bojana Beović

Jani Möderndorfer