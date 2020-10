WHO pričakuje začetek cepljenja proti covidu-19 sredi prihodnjega leta Mladina Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pričakuje, da se bo množično cepljenje proti covidu-19 začelo sredi prihodnjega leta. Pri organizaciji so medtem zagnali novo kampanjo proti pandemiji covida-19, v središču katere bo spodbujanje solidarnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

