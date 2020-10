17 bolnišnic prejelo navodila za hitre antigenske teste, uporablja jih 10 24ur.com Več testiranja, več odkritih okužb na novi koronavirus, hitrejša zajezitev epidemije covida-19. Kapacitete in število zaposlenih v petih laboratorijih, ki analizirajo vzorce, so omejene. Analiza okoli šest tisoč PCR testov dnevno, ki velja za zlati standard, je zaenkrat zgornja meja zmogljivosti. So rešitev čedalje zanesljivejši hitri antigenski testi? Bolnišnice so že prejele navodila strokovne ...

