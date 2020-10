Jugozahodni veter nam bo prinesel občutno otoplitev 24ur.com Po treh tednih precej hladnega vremena in pogostih padavin z nizko mejo sneženja so pred nami občutno toplejši dnevi. Prinaša nam jih okrepljen jugozahodni veter, ki bo nad nami vztrajal do konca tedna. Temperature bodo v prihodnjih dneh marsikje presegle 20 stopinj Celzija in tudi ob jutrih se v večjem delu države ne bodo več spuščale pod 10 stopinj Celzija. Ker se bo meja ledišča dvignila krepk...

