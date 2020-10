“O tem ne vem ničesar, Tepina uporablja moje ime zato, da bi me diskreditiral in dokazal, da moje trditve o iranskem pranju denarja v NLB, nimajo osnove v dokumentih,” se je na blatenje na portalu 24ur s strani sla globoke države Jureta Tepine, odzval ekonomist Rado Pezdir, ki je v preteklosti razkrival finančne svinjarije NLB in s tem v zadrego spravil marsikaterega bančnega kriminalca ter z njim ...