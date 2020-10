Vojaška letala bodo preletavala osrednjo Slovenijo in Suho krajino RTV Slovenija Območje osrednje Slovenije in Suhe Krajine bodo danes in v četrtek med 12. in 18. uro do dve uri na dan preletavali vojaški helikopterji in letala. Piloti letal Pilatus PC-9M in posadke helikopterjev HH-60 se bodo urili v bojnih postopkih reševanja.

