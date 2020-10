Po zaprtju Cankarjevega doma (CD) zaradi drugega vala novega koronavirusa in glede na vse slabšo epidemiološko sliko, se v CD pripravljajo na virtualna 31. Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe in 36. Slovenski knjižni sejem. Kot je za STA povedal vodja filmskega programa Simon Popek, bo 31. Liffe potekal v napovedanem terminu od 11. do 22. novembra, a tokrat v virtua...