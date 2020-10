Dobnikar: Urejeno stanje in pozitiven trend AZS vidim kot razlog, da se za vodenje poteguje toliko k 24ur.com Roman Dobnikar vodi Atletsko zvezo Slovenije (AZS) zadnjih pet let. Pred volitvami, ki bi morale biti v četrtek, a so zaradi epidemije prestavljene, smo se z njim pogovarjali o dosedanjih projektih in programu, ki si ga je njegova ekipa v primeru ponovne izvolitve začrtala za prihodnji mandat. Zatrjuje, da ima močno podporo (nekdanjih) atletov in atletinj, a jih poimensko ne želi izpostavljati.

Sorodno







Oglasi