Izolanka risala grafite Primorske novice Ob 0.10 so policijo obvestili, da skupina oseb na Kosovelovi ulici v Izoli riše grafite. Policisti so z zbiranjem obvestil identificirali 48-letno domačinko. Sledi ji obdolžilni predlog po zakonu o javnem redu in miru.

