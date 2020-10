Belgijski virolog opozarja: Če se stanje ne popravi, bo potrebno popolno zaprtje države, kakršno je Nova24TV Potem, ko so belgijske oblasti pred dnevi napovedale zaprtje vseh lokalov in restavracij v državi ter uvedbo policijske ure, zdaj belgijski virolog svari, da če se stanje ne izboljša, bo sledilo popolno zapiranje države, kakršnemu so bili priča spomladi. Zaradi vse slabšega stanja epidemije covid-19 v državi so belgijske oblasti zaprle vse lokale in restavracije, […]

Sorodno











Oglasi Omenjeni Francija

Google

korona virus

SKB Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Kevin Kampl

Luka Mezgec

Jan Polanc